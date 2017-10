1° StraPiramidi: marcia ludico-motoria a Torri di Quartesolo

GUIDA SPORT A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Mercoledì 1 novembre alle 8.30 ASD Sport.VI organizza la 1° StraPiramidi, marcia ludico-motoria con due percorsi di 6 e 13 km. a Torri di Quartesolo. Partenza a passo libero dalle 9 alle 11 dalla Porta 6 del centro commerciale Le Piramidi in via Pola 20 con itinerari percorribili fino alle 14. Previsti ristori con somministrazione di bevande: due per km. 6 e tre per km. 13 più uno finale in comune a tutti i partecipanti. Riconoscimento ai gruppi alle 10.30. La manifestazione sportiva sarà valida per i concorsi Fiasp - IVV - Piede Alato - Donne Podiste. Iscrizioni al box entro l'orario massimo di partenza. Quota di partecipazione: 2 euro soci Fiasp - 2.50 euro non soci Fiasp.

