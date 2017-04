1° Prova Campionato Provinciale CSI Atletica su Pista a Dueville

Martedì 25 aprile alle 8 la Polisportiva Dueville organizza la 1° Prova del Campionato Provinciale CSI Vicenza di Atletica su Pista allo stadio di Duevile in viale dello Sport 22 (zona piscina comunale). Sono previste le gare di corsa, di lancio del peso/disco/vortex e di salto in alto/in lungo/triplo delle diverse categorie. Ogni atleta potrà partecipare a due competizioni al massimo in questa prima giornata con la priorità per le gare di corsa nella contemporaneità di eventi. I partecipanti dovranno presentarsi alla "Call Room" almeno venti minuti prima dell'inizio della competizione. Sono previste tre prove per i lanci e i salti in lungo/triplo, mentre per il salto in alto si utilizzerà la progressione indicata dal regolamento. L'ingresso al campo è riservato esclusivamente agli atleti oltre ai tecnici degli esordienti. Gli orari stabiliti delle gare potrebbe essere soggetti a variazioni.

Il programma delle gare con orari indicati:

ore 8.30: 3000 metri Allieve - Juniores Femminili - Senior Femminili - Amatori A/B Femminili - Veterani Femminili

ore 8.40: Lancio del disco Cadette + Lancio del peso Cadetti + Salto in alto Ragazze + Salto in lungo Ragazzi G1

ore 8.50: 3000 metri Amatori Maschili

ore 9: 600 metri Esordienti Femmnili

ore 9.20: 200 metri Allieve - Juniores Femminili - Senior Femminili + Lancio del disco Juniores Maschili

ore 9.30: 200 metri Senior Maschili

ore 9.40: 80 metri Cadette + Lancio del peso Amatori Maschili + Salto in lungo Amatori A/B Femminili e Veterane

ore 9.45: Lancio del disco Veterani + Salto in lungo Ragazzi G2

ore 10: 80 metri Cadetti + Lancio vortex Esordienti Femminili G1

ore 10.05: Lancio del peso Amatori Maschili

ore 10.25: 60 metri Ragazzi + Salto in alto Amatori Maschili + Salto in lungo Allieve

ore 10.40: Lancio vortex Esordienti Femminili G2

ore 10.55: 60 metri Ragazze + Salto in lungo Amatori Maschili

ore 11.15: 50 metri Esordienti Maschili + Salto in lungo Senior Maschili

ore 11.20: Lancio vortex Ragazzi G1 + Salto in alto Juniores Femmnili e Senior Femminili

ore 11.55: 400 metri Amatori A/B Femminili e Veterane

ore 12.10: 400 metri Amatori A/B Maschili e Veterani

ore 12.35: 4x100 Staffetta giovanile maschile e femminile

ore 12.55: 400 metri Juniores Maschili

ELENCO SPORT