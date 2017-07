1° Notte Bianca di Recoaro Terme: street food, pop art e musica sotto le stelle

TOP 15 EVENTI SUL TERRITORIO BERICO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Sabato 29 luglio dalle 19 alle 1 arriva la 1° Notte Bianca di Recoaro Terme per una manifestazione ricca di eventi e spettacoli in tutto il centro storico della cittadina vicentina con i negozi aperti fino a mezzanotte. Disponibili per tutta la serata alcuni bus navetta Valdagno-Recoaro dalle 20 fino alle 3 del mattino. Ingresso gratuito

Saranno presenti degustazioni di street food nei locali e "on the road", perfomance di artisti di strada, mercatini e arte con le mostre di pop art "Arte e Spionaggio" e "Il Silenzio Assordante di Chenobyl".Tre situazioni musicali la "discoteca sotto le stelle" con Radio Stella FM con Gianni Manuel; "Afro Night" con Glauco Deejay e il dj set by Devid Jey.

ELENCO MANIFESTAZIONI