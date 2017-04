1° Marcia del Lago a Torri di Arcugnano

Lunedì 1 maggio è in programma la 1° Marcia del Lago, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con quattro percorsi pianeggianti e misto collinari di 5, 10, 12 e 19 chilometri a Torri di Arcugnano nei pressi del Lago di Fimon. Partenza dalle 7.30 alle 9.30 da piazzale Rumor con itinerari percorribili fino alle 13. Previsti punti di ristoro lungo i vari tracciati (uno per km. 5 e 10; due per km. 12; tre per km. 19) più il ristoro finale in comune per tutti gli atleti. Il podista è tenuto ad osservare le regole del codice della strada. Riconoscimenti ai gruppi con prodotti locali verso le ore 10. Iscrizione per i gruppi entro venerdì 28 aprile in serata. Iscrizione per i singoli fino all'orario massimo di partenza. L'evento sportivo è organizzato dal Gruppo Podisti DLF-Corriretrone in collaborazione con la Cooperativa Sociale di Arcugnano e la Pro Loco di Arcugnano. Quota di iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: Vincenzo Incardona 347.9236095.

