1° maggio - Magnalonga Berica - mobilità sostenibile ed enogastronomia

La Magnalonga in bicicletta è una manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile e all’enogastronomia.

Nasce nel nord Italia come passeggiata alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze gastronomiche dei luoghi visitati.

Il percorso che Legambiente e Festambiente Vicenza hanno organizzato per il 1° maggio si snoda per circa 40 km, in piano e offre ai partecipanti la possibilità di fruire di scorci lungo le pendici dei Colli Berici e della degustazione di prodotti del territorio nelle 3 tappe organizzate.

Si partirà alle ore 9.00 dal centro culturale “Porto Burci” in direzione della prima tappa: la cantina di Colle Bugano.

Durante la sosta è prevista una visita guidata della cantina e due assaggi di vini locali.

Dopo un’ora si partirà in direzione di Mossano per la consueta “Pastasciuttata del 1° Maggio” e dove ci si fermerà a mangiare e a riprendere le forze.

La giornata verrà conclusa con l’ultima degustazione nel giardino del centro culturale “Porto Burci”.

Con l’occasione sarà possibile visitare la nuova sede dei circoli di Legambiente e Festambiente Vicenza

L’evento è diretto a tutti gli amanti della bicicletta: a chi la usa abitualmente ed ai neofiti, a coloro che amano passare le giornate a contatto con la natura e anche, più semplicemente, a quanti vogliano passare una giornata in allegria pedalando, curiosi di assaporare i vini della provincia.

La Magnalonga Berica è adatta a tutti: bambini, ragazzi, adulti, anziani; non richiede nessun allenamento o attrezzatura particolare.

Per l’iniziativa è richiesto un contributo di partecipazione che andrà a sostegno dell’associazione: 20 € per gli adulti e 10 € per gli under 12.

Iscrizioni entro e non oltre il 26 Aprile, mandando una mail a info@festambientevicenza.org o contattando Nicolò al 3471695495