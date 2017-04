1 Maggio 2107: tutti gli eventi a Vicenza e provincia

LA TOP 5 PER IL 1 MAGGIO 2017 NEL VICENTINO

Numerosi gli appuntamenti sul territorio berico per la Festa dei Lavoratori di lunedì 1 Maggio tra manifestazioni, sagre, feste, fiere, incontri, mostre, escursioni, eventi sportivi, cinema, teatro, spettacoli, discoteche e locali notturni.

Il programma degli eventi per il 1 Maggio:

MANIFESTAZIONI

DIRE FARE LAVORARE. Lunedì 1 maggio alle 17.30 si terrà il 3° Dire Fare Lavorare all'Oasi Rossi di Santorso con una manifestazione organizzata dai sindacati CGIL, CISL e UIL per la Festa del Lavoro in occasione del 70° Anniversario della Strage dei Lavoratori: saranno attivi stand gastronomici e intrattenimenti musicali dal vivo con il gruppo "Vallincantà".

CINEMA

WORKING TITLE FILM FESTIVAL. Lunedì 1 maggio si concluderà il 2° Working Title Film Festival, la rassegna cinematogafica dedicata al "cinema del lavoro" presso il Cinema Primavera di Vicenza con 17 film in concorso da Europa, Giappone e Canada più 3 pellicole fuori concorso. Programma delle proiezioni: "Legnamè" e "Storie di Pietra: L'Arte di Ritrovare il Tempo nella Murgia" (ore 16.30); "Kalanta", "Um Uns Die Welt / The World We Live In" e "Per Chi Vuole Sparare" (ore 19); Laboratorio di linguaggio audiovisivo sui documentari e premiazione dei film vincitori (ore 21).

INCONTRI

SCIENZA E CONOSCENZA 2017. Lunedì 1 maggio alle ore 20.45 si terrà l'incontro "Il Mondo di Casa Nostra: Le Intolleranze Alimentari e la Celiachia" per la rassegna culturale "Scienza e Conoscenza 2017" (21 aprile - 7 maggio) a Caldogno in Villa Caldogno: interverranno la nutrizionista Stefania Boscaro e la dietista Silvia Scremin sui sintomi, diagnosi, cure ed aspettative di queste problematiche nell'adulto e nel bambino. Al termine buffet "gluten free". Inoltre si potrà visitare la mostra collettiva "Extra Murum" di arte contemporanea.

RIEVOCAZIONI STORICHE

MONTECCHIO MEDIEVALE. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio è in programma "Montecchio Medievale" con la rievocazione storica ai Castelli di Giulietta e Romeo con esibizioni di trampolieri e sbandieratori, accampamenti militari, mercatini artigianali, fiera degli antichi mestieri, ristori alle taverne e lo spettacolo "The Tempest" di Shakespeare con giochi pirotecnici e danza aerea. Orari: domenica 15-21; lunedì 11-19.

PALIO DELLE CONTRADE. Lunedì 1 maggio è in programma il 47° Palio delle Contrade a Romano d'Ezzelino per una manifestazione folcloristica con mercatini artigianali, degustazioni negli stand gastronomici in piazza alle 19.45 e musica live "Inferno Rock" con Adelina Putin di Radio Marilù alle 21.30. L'evento culminerà domenica 7 maggio con la caratteristica corsa dei mussi.

