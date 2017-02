"1 Kg di Pasta": promozione-abbuffata al "The Big" di Torri di Quartesolo

Per tutto l'anno da lunedì a giovedì (prefestivi e festivi esclusi) il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 propone la speciale promozione "1 Kg di Pasta" con un chilo di pasta fresca all'uovo e fatta in casa, condita con sughi fatti al momento a propria scelta. L'iniziativa è stata pensata per le compagnie numerose con le cene tra amici dopo la palestra o le partite di calcetto. Prezzo fisso compreso coperto: 35 euro indipendente dal numero di persone. Prenotazione gradita. Infoline: 0444.267203

