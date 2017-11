1° incontro del gruppo di auto-mutuo aiuto per attacchi di panico a Villa Tacchi

Giovedì 2 novembre alle 20 nel salone di Villa Tacchi a Vicenza in viale della Pace 89, dopo l'incontro "Vivere Senza Panico" dell’aprile scorso, ci sarà il 1° appuntamento del gruppo di auto-mutuo aiuto per attacchi di panico, promosso dall'associazione Cittadinanza e Salute. Per ulteriori informazioni e conferme sulla partecipazione: 340.8318442 - www.cittadinanzaesalute.org

ATTACCO DI PANICO. Un’indagine condotta nel 2011 ha rivelato che in Italia circa 2,5 milioni di persone, soprattutto donne, soffrono di ansia, attacchi di panico e agorafobia. Particolarmente colpita è la popolazione giovanile: un 30% di persone ha sofferto occasionalmente di piccole crisi d’ansia nel corso della sua vita. Sono episodi di improvvisa ed intensa paura in rapida escalation, accompagnati da sintomi quali palpitazioni, sensazione di soffocamento, con la percezione terribile di morire o di impazzire. E’ un’esperienza che si presenta spesso improvvisa ed inaspettata, almeno la prima volta. Ne consegue che la paura di un nuovo attacco diventa subito forte e a sua volta angosciante e si diventa vittime di un circolo vizioso che porta a modificare il proprio stile di vita. Può diventare molto difficile muoversi da soli, stare nei luoghi affollati e così via. Si evitano tutte le situazioni potenzialmente ansiogene e la persona diviene presto succube dei suoi attacchi di panico.

GRUPPO A.M.A. AUTO-MUTUO AIUTO. Il concetto di gruppo di auto-mutuo aiuto è diventato un punto di riferimento per il benessere di moltissime persone. Nel gruppo A.M.A. tutti i partecipanti sono sullo stesso livello (gruppo di pari), nessuno domina la situazione. I membri si incontrano e condividono le loro esperienze, mettendo insieme opinioni, emozioni, paure, esperienze. Il timore e la vergogna ben presto vengono superati. I partecipanti si sentiranno compresi e diventeranno ben presto protagonisti del proprio percorso. Partecipare ad un gruppo A.M.A. è probabilmente il modo più semplice e sicuro per superare il problema degli attacchi di panico, molto invalidante.

ELENCO INCONTRI