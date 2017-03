1° Galà "Lo Sport Vince Sempre": le premiazioni al Teatro Gioia di Caldogno

Venerdì 31 marzo alle 21 si terrà il galà del premio "Lo Sport Vince Sempre", un riconoscimento ad atleti, tecnici, dirigenti, che si sono distinti nella loro attività per il 2016, al Teatro Gioa di Caldogno in via Torino 6. La prima edizione, inaugurata quest’anno dall’amministrazione comunale calidonense, premierà i principali protagonisti sportivi della scorsa stagione nelle associazioni del territorio locale, raggiungendo importanti risultati gareggiando anche per altre società fuori dal comune di Caldogno. Ecco l’elenco dei premiati: l’allenatrice del Barracuda Handball Caterina Lago; la squadra di III Divisione della Pallavolo; il velista Tommaso Boccuni; il ciclista Moreno Cegalin; l’atleta e dirigente dell’Atletica Caldogno Michele Franco; il giocatore della Palladio Bridge Flavio Dotti; la ginnasta Carlotta Bosso; l’istruttrice Maria Spagnolo e l’atleta Graziano Laurenti per l’associazione di equitazione Il Melo D’Oro; l’allenatrice Enrica Segala e l’atleta Irene Nicosia per l’Equipe Judo; la pattinatrice Angelica Fanton; il collaboratore del Cresole 80 Giovanni Carletti. La serata sarà animata dal musicista e cantautore Francesco Balasso. Ingresso libero.

