1° Festa Provinciale Lega Nord - Liga Veneta di Vicenza: Zaia e Salvini a Lonigo

Sabato 8 e domenica 9 aprile si terrà la 1° Festa Provinciale Lega Nord - Liga Veneta di Vicenza al Pala Eventi del Parco Ippodromo a Lonigo in via Oberdan con una serie di ospiti speciali, tra cui il segretario federale Lega Nord Matteo Salvini e il governatore del Veneto Luca Zaia. La nuova segreteria provinciale vicentina Lega Nord Liga Veneta, capitanata da Erik Pretto, organizza la prima edizione di questo evento come occasione di incontro, di svago e di confronto. La festa si aprirà sabato con gli interventi del Segretario Nazionale Gianantonio Da Re, Roberto Marcato, Mara Bizzotto, Filippo Busin e Marino Finozzi. Domenica sera l’appuntamento più importante sarà con Matteo Salvini e Luca Zaia, che interverranno in serata. Saranno inoltre presenti Lorenzo Fontana, Erika Stefani, Roberto Ciambetti, Nicola Finco, Manuela Lanzarin e Vito Comencini (responsabile nazionale dei Giovani Padani).

Il Movimento Giovani Padani di Vicenza ha inoltre organizzato un “Aperitivo MGP Veneto” domenica 9 aprile alle ore 18.30, aspettando il Governatore Luca Zaia ed il Segretario Federale Matteo Salvini. Intrattenimento musicale con musica dal vivo e un dj del “Parioli” di Montagnana (PD) ed un ricco stand gastronomico con un ristorante-self service con primi, secondi, panini e snack allieteranno le serate. Un ringraziamento particolare alla Sezione di Lonigo, al segretario e ai militanti che hanno lavorato e si sono impegnati molto nell’organizzazione dell’evento.

Il programma della manifestazione:

SABATO 8 APRILE

Ore 19: Apertura stand gastronomico

Ore 20: Interventi dell'Assessore Regionale Roberto Marcato, del Segretario Nazionale Gianantonio Da Re e del Segretario Provinciale Erik Pretto. Saranno presenti Mara Bizzotto, Filippo Busin e Marino Finozzi.

DOMENICA 9 APRILE

Ore 18.30: Aperitivo MGP (Movimento Giovani Padani) Veneto, aspettando Luca Zaia e Matteo Salvini

Ore 19: Apertura stand gastronomico

Ore 20: Intervento del Governatore del Veneto Luca Zaia

Ore 21: Intevento del Segretario Federale Lega Nord Matteo Salvini

(nella foto in alto Matteo Salvini e Luca Zaia)

