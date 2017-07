1° Fazenda Motors Festival a Isola Vicentina: Miss Rally & Churrasco

Sabato dalle 17 alle 1 ci sarà il 1° Fazenda Motors Festival ad Isola Vicentina nei pressi del Ristorante Brasiliano Churrascaria "La Fazenda" in via Capiterlina 92 con l'esposizione auto rally, aperitivo con "racing cocktail e "proiezione filmati motoristici. A seguire cena brasiliana su prenotazione ed elezione Miss Fazenda e Miss Motors con selezioni regionali per "Miss Blu Mare 2017". Infoline per prenotazioni: 0444.978350 - www.rallyclubisola.it.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 17: Esposizione auto rally + aperitivo con "racing cocktail e "proiezione filmati motoristici

ore 19.30: Cena Brasiliana solo su prenotazione con buffet e churrasco

ore 22: Elezione di Miss Fazenda e Miss Motors - Selezioni Regionali Veneto per Miss Blu Mare 2017

ELENCO AUTO E MOTORI