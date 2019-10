1°domenica del mese: Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico gratuiti per i vicentini

Domenica 3 novembre ingresso gratuito a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico per residenti di città e provincia.

Laboratorio per ragazzi "Con le mani nell'argilla. Caccia alla pintadera"

Il Museo civico di Palazzo Chiericati, in piazza Matteotti, sarà accessibile dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Sarà l'occasione per ammirare le 52 opere - dipinti, sculture, disegni per la maggior parte esposti solo sporadicamente e da tempo conservati nei depositi del museo - che hanno trovato posto al piano terra dell'ala cinquescentesca nell'ambito del recente riallestimento.

Le sei sale hanno ora una nuova veste. Accanto ai più noti dipinti di Tiepolo, Piazzetta, Ricci, Pittoni e alle sculture di Marinali sono esposte opere di pittori locali come Giovanni Antonio De Pieri detto “lo zoppo” e Costantino Pasqualotto, mentre una sala è stata dedicata al tema degli animali, delle “nature morte” e “nature vive”, alcune delle quali mai esposte al pubblico.

Dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30) si potranno ammirare le collezioni permanenti del Museo Naturalistico Archeologico di contra' Santa Corona 4.

Alle 15 i ragazzi dai 6 agli 11 anni potranno partecipare al laboratorio "Con le mani nell'argilla. Caccia alla pintadera" che durerà 1 ora e mezza.

L’argilla è da sempre uno dei materiali più apprezzati dall’uomo, grazie alle sue proprietà plastiche. I bambini impareranno a conoscere questo materiale, osservando le forme e le decorazioni dei reperti esposti in museo e dei vasi neolitici delle Valli di Fimon, tra i quali c'è anche un oggetto speciale: la "pintadera". Attraverso una caccia al reperto i ragazzi scopriranno la sua forma e il suo uso e ognuno di loro realizzerà la propria pintadera.

Quota di partecipazione al laboratorio: 5 euro.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria: 3491364173, scatolacultura@gmail.com

Domenica 3 novembre sarà possibile visitare anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza (Villa Guiccioli, viale X Giugno 115), dove l’ingresso è sempre libero e gratuito: il museo è aperto da martedì a domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso 16.30). Sarà possibile visitare anche il parco di Villa Guiccioli, aperto dalle 9 alle 17.30 da martedì a domenica.

Per accedere alle due sedi (Museo civico di Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico) è necessario ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese”, esibendo un documento attestante la residenza, allo Iat di piazza Matteotti (aperto dalle 9 alle 17.30) o alla biglietteria del Museo naturalistico archeologico (da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.45).