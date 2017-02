1° Concorso "Vinci un Giorno in Carrozza: scriva una frase sul cavallo!"

Partecipare è facilissimo: basta scrivere una frase sul cavallo e l'autrice o l'autore della frase e con più voti vincerà un giorno in carrozza! L'iniziativa, creata per diffondere la cultura del cavallo e raccogliere fondi per sostenere la nostra associazione senza scopo di lucro, è riservata a tutti i residenti in Italia senza limiti di età che faranno almeno un acquisto, naturalmente a loro scelta, sul nostro sito shop dal 10 febbraio al 31 marzo 2017. Tutte le frasi saranno pubblicate nella pagina dedicata all'iniziativa nel sito www.clubcavalloitalia.it e vincerà la frase che alle 24 del 15 aprile 2017 avrà più voti. Per partecipare: www.blog.clubcavalloitalia.it/index.php/vincere-un-giorno-in-carrozza/ Grazie. Abbiamo organizzato questa bella, unica ed importante iniziativa nazionale per promuovere il cavallo in tutta Italia, un animale (ma a noi non piace chiamarlo animale) che tutti amiamo ma che, spesso, dimentichiamo perché, naturalmente, oggi vive lontano dai centri abitati e ci auguriamo che questa iniziativa, e la prospettiva di vincere un giorno in carrozza, possa accendere il ricordo e la passione verso il cavallo. La nostra associazione, senza scopo di lucro, né cavalli né interessi nel cavallo, lavora per far conoscere questo straordinario animale tramite eventi di livello come questo. Per ogni informazione: info@clubcavalloitalia.it.

