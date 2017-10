1° Camminata tra gli Ulivi a Pove del Grappa

GUIDA SPORT A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Domenica 29 ottobre alle 8.30 è in programma la 1° Camminata tra gli Ulivi, manifestazione podistica ludico-motoria con due percorsi misto-collinari di 4.5 e 10 km. a Pove del Grappa. Partenza a passo libero fino alle 10 dal frantoio in via XXV Aprile. Previste degustazioni di pane con olio d'oliva extra vergine durante l'evento.

Iscrizioni fino all'orario massimo di partenza con itinerari percorribili fino alle ore 13. Quota di partecipazione: 2 euro soci Fiasp - 2.50 non soci Fiasp. L'evento sportivo è organizzato dalla Conca degli Ulivi con il patrocinio del comune di Pove del Grappa. Per informazioni: 0424.80333 - 331.3705788.

