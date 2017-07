1° AperitiBrick: aperitivo-incontro nazionale Adut Fan of Lego aTezze sul Brenta

Sabato 22 luglio alle 18 ci sarà "AperitiBrick", il primo aperitivo-incontro nazionale per Afol (Adult Fan of Lego) e appassionati di lego al "Mattoncino Colorato" di Tezze sul Brenta in via Santa Rita 10. Per tutti i partecipanti un ricco buffet fino alle 22 , giochi, musica, laboratori per i più piccoli, esposizione Lego con possibile compra/vendita all'interno del negozio. Ingresso gratuito.

