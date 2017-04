Zonin, l’azienda chiude il 2016 con un’utile di 5,1 milioni di euro

Impennata nell’esercizio 2016 per ZONIN1821, la casa vitivinicola della famiglia dell’ex presidente BPVi con un valore della produzione consolidato in crescita del 3,7% a 193,3 milioni di Euro (conseguito per l’86% all’estero e per il 14% all’interno dei confini italiani) rispetto ai 186,2 milioni di Euro conseguiti nel 2015.

In forte crescita la marginalità e gli utili: l’EBITDA passa dagli 11,26 milioni di Euro dell’esercizio 2015 (6% sul valore della produzione) a 14,36 milioni di Euro nel 2016 (7,4% sul valore della produzione), mentre l’EBIT passa da 6,66 milioni di Euro del 2015 (3,6% sul valore della produzione) a 10,68 milioni di Euro nel 2016 (5,5% sul valore della produzione), con l’utile di pertinenza del Gruppo che sale da 641 mila Euro a 5,1 milioni di Euro.

Il risultato, che fa segnare un nuovo record per l’azienda della famiglia Zonin presieduta da Domenico Zonin, è stato conseguito grazie al contributo positivo di ZONIN1821 USA (64 milioni di USD) e di ZONIN1821 UK, che al netto dell’effetto BREXIT sulla sterlina (che ha pesato negativamente per 6 milioni di Euro) ha conseguito nel 2016 39,2 milioni di GBP di ricavi. Positivo anche il contributo di ZONIN1821 China (8 milioni di RMB) e Barboursville Vineyards (7 milioni di USD).

A livello civilistico, Casa Vinicola Zonin S.p.A. (che comprende tutte le attività italiane di ZONIN1821) ha fatto registrare nel 2016 un valore della produzione pari a 151,64 milioni di Euro, in crescita del 3,2% rispetto ai 146,99 milioni di Euro del 2015, con un utile di 3,8 milioni di Euro rispetto agli 1,7 milioni di Euro conseguiti nel corso del 2015. I dati a livello patrimoniale mostrano invece un patrimonio netto che sale a 56,3 milioni di Euro rispetto ai 50,6 milioni a fine 2015.