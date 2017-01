Zermeghedo, al via il corso per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio

Al via a Zermeghedo il corso in vista dell’esame per la licenza di caccia, per un’attività venatoria etica e consapevole. Organizzato dall’ANUU (Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambiente naturale).

Il corso mira a formare una nuova generazione di cacciatori che siano attori principali della gestione del territorio, della fauna e dell’ambiente. Per ottenere questi risultati, fino al 30 maggio si svolgeranno 25 lezioni teoriche e pratiche, uscite didattiche e simulazioni degli esami condotti da docenti qualificati, che istruiranno al meglio i partecipanti in vista del l’ottenimento della licenza di caccia.

Numerosi gli argomenti trattati: legislazione, zoologia, teoria delle armi, ecologia, agricoltura e ambiente, pronto soccorso, note sul comportamento e pratica armi in armeria. Rispetto agli altricorsi che si tengono in provincia, la peculiarità del corso di Zermeghedo sono le uscite didattiche e una lezione specifica sulla cinofilia. Chi supererà l’esame avrà la possibilità di ricever gratuitamente la tessera associativa dell’ANUU.