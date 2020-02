"Yes i start up": progetto per giovani con un’idea da realizzare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Hai un’idea imprenditoriale? Yes I Start Up! Disoccupati, iscritti a Garanzia Giovani e con un’idea da realizzare. Questo il profilo dei giovani ai quali si rivolge il progetto Yes, I Start Up, a cui ha aderito anche Cesar, ente di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza.

In concreto si tratta di in un percorso mirato e personalizzato che sostiene i giovani Neet - not (engaged) in education, employment or training, nella definizione di una propria idea imprenditoriale attraverso un vero e proprio business plan. Yes I Start Up è l'iniziativa promossa da Anpal, Invitalia e Ente Nazionale del Microcredito e rivolta ai giovani under 30 che desiderano avviare un’attività in proprio e vogliono accedere a finanziamenti nazionali del fondo Selfyemployment.

Quindi, se hai un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, sei disoccupato o attualmente in cerca di un’opportunità, se non stai partecipando a corsi di formazione o altri progetti, se sei iscritto a Garanzia Giovani e sei residente o domiciliato su territorio nazionale, puoi partecipare ad Yes I Start Up!

Il percorso è articolato in due fasi: la prima relativa alla formazione di base della durata di 60 ore, per acquisire le conoscenze di base per la creazione e la gestione di un’attività imprenditoriale ed in particolare per la corretta redazione del business plan, anche ai fini della presentazione della domanda di finanziamento; e la seconda di accompagnamento e assistenza tecnico-specialistica personalizzate, o in piccoli gruppi. La partecipazione al percorso con esito positivo consente di presentare domanda per accedere ad un finanziamento a tasso zero tra i 5.000 e i 50.000 euro (fondo SELFIEmplyment).

Se quindi vuoi realizzare un tuo progetto o una tua idea imprenditoriale, contatta Cesar allo 0444168587 per tutte le informazioni, oppure consulta il sito: www.cesarformazione.it