Volontariato, stop esenzione bollo auto: nel 2018 dovranno pagarlo

Bufera in Consiglio regionale per il mancato inserimento nella voce del bilancio Regionale della copertura del bollo auto per i mezzi operativi delle associazioni di volontario, come per esempio quelli che trasportano i disabili. L'esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale è stata sempre confermata ogni anno. Per il 2018 le associazioni dovranno invece pagare.

“Si tratta di una mancanza grave ed irrispettosa nei confronti di un pezzo di società che svolge un ruolo prezioso in Veneto”. Così il vice presidente del Consiglio regionale, Bruno Pigozzo (PD), commenta la mancata copertura di bilancio che avrebbe garantito alle associazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale, l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i mezzi operativi.

"Era una misura che veniva garantita ogni anno – sottolinea Pigozzo - sebbene servisse sempre il nostro pressing d’opposizione. Questa esenzione rappresentava una mano significativa per dare sollievo economico alle diverse attività volontaristiche e di ciò eravamo consapevoli e per questo motivo la sostenevamo con convinzione. Questa volta invece Giunta e maggioranza hanno preferito lavarsene le mani, alla faccia dei tanti discorsi di encomio nei confronti del Terzo settore del Veneto. Davvero una macchia molto spiacevole se non grave”