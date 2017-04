Vicenza, le casette dell'acqua ora ospitano anche il wi-fi

In principio furono le piazze del centro storico, poi i musei, i parchi, le biblioteche e molti altri luoghi. Ora anche le sei casette dell'acqua presenti in altrettanti quartieri del capoluogo diventano aree dotate di wifi gratuito.

L'ha annunciato l'assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti presentando la mappa aggiornata degli hotspot comunali: “Il nuovo bando, realizzato grazie alle economie della precedente gara finanziata con i proventi della vendita delle quote della società autostrada, ci ha consentito di uniformare le modalità di accesso al servizio. Il passaggio successivo sarà prevedere l'accesso tramite lo SPID, ovvero il Sistema pubblico di identità digitale che consente di accedere con medesimi utente e password ai servizi della pubblica amministrazione”.

Il servizio, avviato già dal 2008 con la prima area WiFi Plaza in piazza dei Signori, si è, infatti, via via ampliato ed ora conta 59 aree WiFi (14 all'interno di edifici e 45 all'aperto) che, segnalate da appositi cartelli posizionati nelle zone interessate, servono un'area complessivamente pari a 711.300 metri quadrati.

Le sei casette per la distribuzione dell'acqua si trovano a San Lazzaro in via Albinoni - angolo via Rossini, lungo la Riviera Berica in via Salvemini, a San Bortolo in via Prati, in prossimità del passaggio a livello di viale Trieste in zona Anconetta, al Villaggio del Sole in via Colombo e nel piazzale del mercato ortofrutticolo, in viale del Mercato Nuovo.

Il servizio di connessione ad internet gratis e senza fili è apprezzato. Dall'inizio dell'anno ha registrato oltre 65 mila accessi con una media di 80 minuti circa per accesso. Gli hotspot più frequentati sono, nell'ordine, quelli di piazza Castello (7567 accessi), piazza Matteotti (6041 accessi), piazzale Stazione FFSS (4971 accessi), Campo Marzo Est (4086 accessi), piazza dei Signori (3546 accessi), corso Fogazzaro, di fronte alla chiesa dei Carmini (1950 accessi), Parco Città (1750 accessi), Sant'Andrea (1720 accessi) e Villaggio del Sole (1630 accessi).