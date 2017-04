Vicenza, viale del Sole chiuso da strada delle Cattane allo svincolo SR 11

Giovedì, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30, in viale del Sole, dall’incrocio con strada delle Cattane allo svincolo per la strada regionale 11, rimarrà chiusa una corsia in entrambe le direzioni, per consentire l’esecuzione di un rilievo topografico a cura di Vi.Abilità per la realizzazione della tangenziale. Possibili disagi al traffico vista l'importanza dell'arteria.