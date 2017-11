Vicenza, via Legione Antonini chiusa il 2 e 3 dicembre per il mercatino di Natale

Per consentire lo svolgimento del mercatino di Natale a Santa Bertilla, dalle 8 di sabato 2 alle 24 di domenica 3 dicembre, via Legione Antonini rimarrà chiusa al transito nel tratto tra via Battaglione Val Leogra/viale Divisione Julia e via Monsignor Lorenzon.

Inoltre via Legione Antonini, nel tratto da via Mons. Lorenzon a via Battaglione Framarin, in direzione di quest'ultima, sarà percorribile unicamente per le auto in uscita dalla stessa via Mons. Lorenzon e, in entrambi i sensi, solo per i residenti di via Tecchio e via Ricasoli. Verrà inoltre chiusa l’uscita di via Battaglione Sette Comuni su via Legione Antonini. Via Battaglione Vicenza sarà chiusa all'altezza di via Mameli, con uscita delle auto eventualmente in sosta attraverso il parcheggio di fronte alla scuola "Calderali".

Via Ozanam sarà percorribile a doppio senso, per i soli residenti, fino al civico 16, con ingresso ed uscita da via Mameli. Via Zanardelli sarà chiusa all'altezza di via Periz. I residenti in zona potranno sempre raggiungere le loro abitazioni.

Le linee degli autobus SVT verranno deviate