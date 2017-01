Vicenza, via dei Laghi chiusa per rottura di tubatura

A causa della rottura di una conduttura in ghisa che ha provocato un'abbondante fuoriuscita d'acqua, da questa notte via dei Laghi è chiusa alla circolazione in entrambi i sensi sia per consentire l'intervento di Acque Vicentine e Aim AMCPS, tuttora in corso, sia per ragioni di sicurezza legate al rischio di formazione di ghiaccio. Lo comunica la polizia locale, sul posto questa notte per attivare e coordinare l'intervento e in queste ore per indirizzare la circolazione lungo i percorsi alternativi. Il tratto chiuso alla circolazione va viale Dal Verme a via Lago di Como.