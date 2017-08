Vicenza, turisti innamorati della città ma città quasi deserta

Certo non potrà vantare i numeri di Venezia o Verona, ma Vicenza i suoi visitatori li fa innamorare, tanto che poi nella città del Palladio ci ritornano. E' il caso di una coppia francese - di Parigi, gente insomma che di bellezza se ne intende - che ha scelto di trascorrere le ferie a Vicenza a distanza di vent'anni, soprattutto per rivedere il Teatro Olimpico, un posto magico che neanche nella capitale parigina possono trovare. Nel frattempo hanno messo su famiglia - tre bambini - e hanno deciso di alloggiare in agriturismo per una settimana, quasi a sfatare anche il luogo comune della Vicenza realtà turistica da "mordi e fuggi". La città per Palladio insomma può anche essere punto di riferimento per i turisti che vogliono visitare il Veneto e non solo una tappa.

La pensa così anche una coppia proveniente da Newcastle, nel nord dell'Inghilterra - scozzese lui, australiana lei - giunti a Vicenza dopo essere stati a Verona per due spettacoli in arena; non dormiranno in città ma promettono di tornare nella città del Palladio. Anch'essi ammaliati soprattutto dal Teatro Olimpico.

Una coppia italiana è giunta a Vicenza per trovare dei parenti di lui, mentre per lei si tratta della prima visita alla città. Impressione? "Bellissima". Ma anche per lui, che tornava dopo tanti anni, è stata una piacevole riscoperta: "Veramente bella: onestamente non me l'aspettavo. E poi ieri sera abbiamo trovato quasi tutto aperto e c'era tanta gente".

In realtà nel giorno di Ferragosto la città è comprensibilmente quasi deserta e lungo corso Palladio si possono sentire distintamente parole in spagnolo, tedesco, francese e inglese, ma anche in italiano. Sono loro, i turisti, i protagonisti di questo Ferragosto vicentino. All'ufficio turistico di Piazza Matteotti infatti sono soddisfatti dei numeri; lo sono meno i pochi - forse quattro - negozi di abbigliamento del centro che hanno tenuto aperto. Qualcuno alla pausa di metà giornata aveva battuto appena due scontrini.