Vicenza, tasse rifiuti 2018: nessun aumento per la Tari

“Per il secondo anno consecutivo la tassa sui rifiuti (Tari) 2018 non subirà alcun aumento”.

L'annuncio è stato dato martedì mattina dall'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Marco Dalla Pozza insieme al direttore di Aim Ambiente Ruggero Casolin. “L'operazione è stata resa possibile anche grazie alle manovre attuate in questi anni in tema di raccolte differenziate con la diminuzione dei quantitativi di rifiuti avviati in discarica e all'inceneritore – ha spiegato l'assessore –. La raccolta differenziata è passata dal 48,60 per cento nel 2008 al 72,40 per cento a fine 2017 con una crescita di 25 punti percentuali, ponendo Vicenza al quarto posto tra le città italiane più virtuose con piu di centomila abitanti".

Anche per quanto riguarda i costi, Vicenza è tra le prime 15 città più virtuose in Italia per il minor impatto tariffario con un costo nel 2016 di 204,21 euro all'anno a utenza contro una media nazionale che si aggira sui 296 euro. “Grazie a un investimento di 2 milioni e mezzo di euro nell’ultimo quadriennio, inoltre, sono stati oltre 60 i nuovi mezzi acquistati che hanno consentito di rinnovare di quasi il 50 per cento il parco mezzi – ha aggiunto l'assessore –. I nuovi acquisti sono stati scelti per le loro specificità ecologiche, tecnologiche e di sicurezza per i lavoratori”.

IL PIANO FINANZIARIO