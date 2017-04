Vicenza, trasporti SVT: 2 milioni di passeggeri in più in 4 anni

Vicenza dimostra di credere nel trasporto pubblico: dal 2013 al 2016 infatti i passeggeri annui sono passati da 10.556.570 a 12.429.331. L'occasione per esporre queste cifre confortanti avviene nel corso della presentazione di sette nuovi mezzi SVT alimentati a metano. "Con i mezzi a basso impatto attualmente in dotazione viene coperto il 73,26% del chilometraggio totale - ha spiegato l’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza - ricordo, inoltre, l' incremento delle presenze sui mezzi pubblici arrivando alla vendita di 3000 titoli in più, corrispondente ad un aumento del 2,2%".

Lorenzo Gemieri, responsabile tecnico del settore urbano di SVT ha spiegato che i mezzi sono dotati di sistemi evoluti come quello di video sorveglianza che migliora la sicurezza a bordo. Hanno la postazione per la carrozzina, con pedana per salita e discesa. Sono localizzati, pertanto danno informazioni della posizione del veicolo e avvisano quando si sta per raggiungere la prossima fermata, ausilio quest’ultimo per persone ipovedenti.

Per l’acquisto dei 7 nuovi mezzi sono stati investiti 1.540.000 euro, in parte a carico di SVT e in parte finanziati con contributo della Regione Veneto (897.000 euro). Con l’entrata in servizio di questi mezzi, il parco autobus di SVT conta adesso 38 veicoli alimentati a metano, per un totale di 79 autobus a basso impatto ambientale alimentati a gas, considerando quelli alimentati con gpl già in servizio.

Questi autobus, che saranno impiegati in ambito urbano a Vicenza prevalentemente sulla linea 2 rispondono agli standard ecologici con emissioni che soddisfano i limiti EURO 6 e dai quali è attesa una riduzione in termini ambientali di 16,6 tonnellate/anno di inquinanti immessi in atmosfera, e di 93 tonnellate di combustibile tradizionale impiegato.

I nuovi mezzi a metano impiegati sulla linea 2 andranno a servire anche la nuova fermata “Ospedale” in via Rodolfi dove vi sarà piena accessibilità per gli utenti in carrozzina visto che i mezzi, tutti dotati di pedana, si affiancheranno perfettamente al marciapiede alto 27 cm sul piano stradale. La riduzione dell’età media degli autobus di SVT impiegati in ambito urbano a Vicenza scende da 15,06 agli attuali 13,54 anni.