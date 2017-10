Sciopero corrieri, 700 in corteo: "Paura per il nostro futuro"

Erano più di 700, in rappresentanza di diverse aziende del settore logistico, i partecipanti alla manifestazione che lunedì 30 ottobre 2017 è partita alle 9,30 nel piazzale della stazione dei treni di Vicenza e poi ha interessato tutto in centro storico fino a giungere in piazza Matteotti dove si è tenuto un comizio. Il corteo ha sfilato in viale Roma, piazza De Gasperi, piazza Castello, e corso Palladio.

Le categorie dei trasporti a livello unitario hanno indetto tre giorni di sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) del settore Logistica trasporto merci e spedizioni che in provincia di Vicenza occupa circa 10.000 persone.

