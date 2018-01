Saldi dell'Epifania: inizio tiepido per le botteghe del centro

Il 5 gennaio sono iniziati i saldi anche a Vicenza e le occassioni dureranno fino al 31 marzo. Il giorno della Befana il centro era affollato: un fiume di gente in corso Palladio e Piazza dei Signori a fare le ultime visite alle bancarelle. L'impressione, però è che la gente non abbia affatto assalito i negozi. Portafogli vuoto o attesa che i prezzi scendano ancora? Fatto sta che erano poche le borse che circolavano nel giorno dell'Epifania.

Gli affari, a sentire gli stessi commercianti, sono andati meglio nelle catene come Combipel e Coin che hanno registrato un buon afflusso forse anche grazie allo strumento della Fidelity Card e alla raccolta punti. In generale ieri si parlava più di vendite "discrete" che non di un boom, con clienti dei negozi del centro che si lamentavano di molti prodotti che hanno cercato invano senza trovarli.

