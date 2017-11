Qualità della vita: Il "Sole" boccia Vicenza per l'ambiente e i servizi

Poca spesa sociale pro capite degli enti locali per minori, disabili e anziani e troppo consumo di suolo. Sono i due indicatori che danno alla provincia berica la maglia nera per quanto rigurda il parametro "Ambiente e servizi" nella classifica annuale del Sole 24 ore appena uscita. Gli indicatori mettono Vicenza all'89esimo posto (su 110) in questo settore mentre nella classifica generale i vicentini di beccano il 30esimo posto, perdendo quattro posizioni rispetto allo scorso anno.

E dire che non è passato che un giorno dalla splendida figura che Vicenza ha fatto in un'altra classifica, quella del giornale Italia Oggi, che la piazzava in vetta: al quarto posto in Italia e seconda in Veneto. La fotografia del quotidiano economico è di tutt'altro parere: secondo il "Sole" non è tutto oro quel che luccica. Sotto la lente del giornale sei macro aree: ricchezza e consumi; lavoro e innovazione; ambiente e servizi; demografia e societàl giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

LE NOTE POSITIVE