Qualità della vita, Vicenza sale 13 posti, prima per cittadinanza agli stranieri, male il clima

Tredici posizioni in più non sono poche per la classifica sulla qualità della vita pubblicata lunedì dal Sole 24 ore. La consueta indagine del quotidiano economico che considera sei macro fattori - “Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro”, “Ambiente e servizi”, “Demografia e società”, “Giustizia e sicurezza”, “Cultura e tempo libero” - per il 2018 ha piazzato la provincia berica al 17esimo posto su 107 provincie, un bel balzo in avanti rispetto al 30esimo dello scorso anno.

Il motivo della risalita si può capire spulciando tra i 42 indicatori che compongo le macro aree. Nei quali si scoprono alcune sorprese. Per esempio che Vicenza ha una sola prima posizione, quella dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri, indicatore di una stabilità sull'immigrazione più solida rispetto alle altre città. Il bollino nero la provincia berica lo guadagna invece sul clima piazzandosi in fondo alla classifica (al 98esimo posto) per quanto riguarda l'indice climatico di escursione termica ovvero la differenza tra temperatura minima e la temperatura massima in gradi centigradi.

Alla prima impressione, cioè guardando le sei macro aree quella vicentina risulta essere una provinca dove si sta ancora abbastanza bene a livello economico (“Ricchezza e consumi”, 24esimo posto) e dove lavoro ancora ce n'è ( “Affari e lavoro”, 18esima posizione) e quindi per questo la sua struttura demografica e sociale è sana (è seconda dopo Bolzano nelll'area “Demografia e società”) e la sicurezza e la giustizia - furti, rapine, spaccio andamento del tribunale - non ha tanti dolori (“Giustizia e sicurezza”, 19esimo posto). Di contro, però, soffre dal punto di vista dei servizi e dell'ambiente (è al 55 posto) e sulla “Cultura e tempo libero” al 60esimo posto.