Pranzo di Natale, oltre il 70% dei ristoranti resterà aperto: ecco come trovarli

Il 72% dei ristoranti ha scelto di restare aperto il giorno di Natale. Il dato che, secondo Concommercio Vicenza, rispecchia la situazione in terra berica, è emerso da un'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi in merito ad aperture e presenze al ristorante in occasione del 25 dicembre. E per chi si fosse preso in ritardo un portale realizzato da Concommercio Vicenza offre la possibilità di cercare i ristoranti aperti in tutta la provincia berica e vedere sia i prezzi che il menù. Basta cliccare qui per andare alla pagina di ricerca

Per il Natale 2018 tra i ristoratori si registra una nuova sensibilità ai temi dello spreco alimentare: nonostante il 63,5% dei ristoratori ritenga che il giorno di Natale le pietanze ordinate e non consumate rappresentino un fatto marginale, quasi sette ristoratori su dieci dichiarano di essere attrezzati per dare ai clienti la possibilità di portare a casa anche quel poco che dovesse restare nel piatto.

Il Natale 2018 sarà all'insegna del menù all inclusive, sempre più ricco e curato nei minimi particolari, composto circa da sei portate. Il 51,8% dei ristoranti offrirà menu con bevande incluse (rispetto al 44,3% dello scorso anno), mentre solo il 27,8% dei ristoranti continuerà a proporre menu con bevande escluse (percentuale in diminuzione rispetto al 29,5% del 2017). Una politica commerciale che permette ai clienti di conoscere prima la spesa senza sorprese sul conto finale. Una piccola percentuale di ristoratori, il 13,5%, ha previsto delle agevolazioni per grandi gruppi o per i clienti più fidelizzati. Nel 37% dei ristoranti mamme e papà potranno fruire di menu ad hoc per i più piccoli, che costeranno in media la metà rispetto al menu adulti.