Trovalavoro: le offerte dell'ultima settimana di agosto

- IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O (24/08/2018)

IMAC S.R.L. Unipersonale, storica azienda con sede in zona Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata amministrativa con minima esperienza di età indicativa 20-25 anni per le seguenti mansioni:

- controllo e registrazione fatture acquisto e vendita

- revisione primanota

- gestione ordini italia, ddt, fatturazione

- smistamento posta elettronica

- centralino

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze.

Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com

- OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (24/08/2018)

Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento.

Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Scuola Professionale Meccanicanica (purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e fluidica, patente B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. La sede di lavoro è Arzignano (lo. Tezze).

Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità. Si offre contratto a tempo indeterminato.

I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.

Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce:

“Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.”

- ECOR INTERNATIONAL CERCA (24/08/2018):

ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe. Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO SALDATURA ORDITALE (iscritto legge 68/99): la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di saldatura orbitale utilizzando le macchine automatiche. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTA CUSTOMER SERVICE: la figura, in supporto alla forza vendita, avrà la responsabilità di gestire gli ordini in tutte le fasi dall'acquisizione alla spedizione, interfacciandosi quotidianamente con le funzioni aziendali interne e con i clienti. Ci rivolgiamo a giovani neo laureati interessati ad un percorso di crescita in ambito commerciale. Richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese (e preferibilmente di una seconda lingua) e del pacchetto Office. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

Info:

Ecor International S.p.A.

Via Friuli, 11 - 36015 Schio (Vicenza) Italy

Tel +39 0445 576063 - Fax +39 0445 633411

