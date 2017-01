Vicenza, protesta davanti al tribunale di azionisti Popolare: "Nessuna transazione"

Una decina di persone, azionisti della Banca Popolare di Vicenza e appartenenti al l'associazione "Casa del Consumatore" di Schio hanno manifestato martedì mattina di fronte al Tribunale di Vicenza. "Siamo qui per chiedere la riapertura delle indagini dopo più di un anno di silenzio", hanno dichiarato gli ex-soci ai quali la Banca ha proposto una transazione di 9 euro ad azione. "Ribadiamo il nostro NO a questa offerta perché per noi vorrebbe dire rientrare di appena il 2% rinunciando come condizione a ogni azione legale