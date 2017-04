Vicenza, puntualità nei pagamenti: imprese beriche al primo posto in Veneto

Le imprese della provincia di Vicenza, dati aggiornati a fine marzo 2017, si posizionano al primo posto in Veneto e seste in Italia in tema di puntualità nei pagamenti commerciali. Ben il 48,2% infatti ha saldato puntualmente le fatture, mentre il 45,6% ha regolato i conti con un ritardo fino a 30 giorni dai termini concordati e solo il 6,2% oltre i 30 giorni.

Una performance migliore sia della media regionale (44,9% di pagamenti puntuali) sia, nettamente, di quella nazionale (35,6%). Si segnala però il peggioramento dei ritardi gravi, passati in 7 anni dal 3,5% del 2010 al 6,2% attuale. È quanto emerge dallo Studio Pagamenti realizzato da CRIBIS, la società del Gruppo CRIF specializzata nelle business information, che ha analizzato i comportamenti di pagamento delle imprese venete nel primo trimestre 2017.

Entrando nel dettaglio della classifica regionale, è dunque Vicenza la provincia più puntuale della regione. Seguono nella classifica Belluno (47,1%), Treviso (46,4%), Padova (45,6%), Verona (44,9%), Rovigo (41,7%), chiude Venezia con il 38%. A livello regionale le imprese del Veneto sono le più puntuali d’Italia nei pagamenti commerciali nel confronto dei fornitori.

Ben il 44,9% delle 424.000 imprese analizzate dallo studio, infatti, ha saldato alla scadenza le fatture, il 48,2% entro il mese, solo il 6,9% oltre i trenta giorni di ritardo. Spetta dunque al Veneto il primato italiano per le imprese più virtuose, seguono sul podio l’Emilia Romagna (44,8% di pagamenti puntuali) e la Lombardia 44,4%. Ma le buone notizie non finiscono qui. In un solo anno sono calati del 9,2% i ritardi gravi nei pagamenti, uno dei principali indicatori dello stato di salute delle imprese.

Rispetto al 2016 è anche leggermente aumentata la percentuale (1,4%) dei pagamenti alla scadenza. Rispetto al 2010 invece i ritardi gravi delle imprese venete sono aumentati dell’81,6%, quelli alla scadenza hanno registrato una crescita del 10,6%.