Vicenza, i pensionati a scuola da Google

I Pensionati di CNA Vicenza hanno incontrato i ragazzi delle classi terze dell’Istituto Fogazzaro di Vicenza, dove hanno presentato il progetto “Tra generazioni. L’unione crea il lavoro”. L’obiettivo del progetto è di incentivare lo scambio di know-how tra generazioni, per alfabetizzare gli anziani alle tecnologie e, soprattutto, cercare di creare opportunità di lavoro per i più giovani, dando vita a nuove attività/idee imprenditoriali.

Saranno 14 gli incontri nelle scuole coinvolte, a cadenza settimanale, con un calendario che va da febbraio a maggio 2017. Sono in programma seminari sulle potenzialità del web per lo sviluppo di imprese e sull’utilizzo delle Google Apps, a cura di esperti Google; la Fondazione Mondo Digitale fornirà ai partecipanti un kit didattico e metterà a disposizione la piattaforma phyrtual.org, che permette di avviare iniziative di crowdfunding per l’eventuale finanziamento dei progetti realizzati in aula. Tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di sfruttare le Google Apps for education, per collaborare e condividere materiali didattici e idee progettuali.