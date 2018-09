Vicenzaoro September: taglio del nastro con il ministro Stefani

Inaugurata sabato l’edizione di VICENZAORO September 2018– the Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale della gioielleria e oreficeria organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) in fiera a Vicenza fino al 26 settembre. Una manifestazione che, come ha sottolineato il viceministro per lo Sviluppo Economico Dario Galli, rappresenta la punta di diamante di una manifattura che, assieme alla moda, rappresenta al meglio la capacità italiana di produrre valore grazie ad un ricco tessuto di PMI. Secondo il presidente di ICE Michele Scannavini VICENZAORO è la vetrina più prestigiosa e importante dell’oreficeria e gioielleria italiana e grazie al lavoro di IEG nell’integrazione con gli altri attori del settore, può ambire a diventare la più importante manifestazione al mondo.

Anche il presidente di Confindustria Federorafi Ivana Ciabatti ha evidenziato la forza di un settore fortemente vocato all’internazionalizzazione, che esporta l’85% del suo fatturato. "VICENZAORO - ha sottolineato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la senatrice vicentina Erika Stefani - è la manifestazione che rappresenta anche la storia e la tradizione orafa vicentina e la nostra porta sul mondo" E se il mondo ci conosce per questa manifestazione, ha dichiarato il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, presentando la prima edizione di VIOFF, il Fuori Fiera dedicato a VICENZAORO, l’obiettivo è anche quello che gli ospiti di IEG tornino a casa con un bel ricordo della città.

A VICENZAORO September, in un’area espositiva lorda di oltre 54mila metri quadri è rappresentata l’intera filiera grazie all’innovativo format espositivo ormai collaudato:VICENZAORO The Boutique ShowTM, che suddivide tutta l'offerta di prodotto in 6 distretti di aziende omogenee e riconoscibili per posizionamento di mercato e valori (ICON, LOOK, CREATION, EXPRESSION, ESSENCE, EVOLUTION), facilitando incontri di business tra aziende e buyer internazionali.

Grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE e ICE Agenzia sono presenti a Vicenza 500 top buyer e 1000 Gold Buyers italiani ed europei.