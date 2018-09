Trovalavoro: le offerte dell'ultima settimana di settembre

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

- 2 ADDETTI SERVIZI DIGITALI INNOVATIVI A VICENZA (19/09/2018)

La CCIAA di Vicenza ricerca 2 ADDETTI PER ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI DIGITALI/INNOVATIVI, WEB MARKETING E SOCIAL.

IC Outsourcing per conto della Camera di Commercio di Vicenza ha inserito un annuncio di ricerca personale che prevede la contrattualizzazione di n. 2 risorse a part time. Alle due risorse sarà offerto un contratto semestrale e un ciclo di formazione ad hoc sulle attività inerenti al web marketing e alla digitalizzazione. La sede di lavoro sarà Vicenza.

Il link dove trovare l'offerta è: https://hr.zucchetti.com/ cvo3c182/jsp/hvse_pindex.jsp? m_cMode=hyperlink&m_ cParameterSequence=#1

Se il link non si aprisse, potete andare su:

http://www.icoutsourcing.it/

LAVORA CON NOI - OFFERTE DI LAVORO/RICERCHE IN CORSO/VI - N° 2 addetti per attività inerenti servizi digitali/innovativi, web marketing e social

La scadenza per la candidature è fissata al prossimo 25 settembre.

Per informazioni:

Francesca Vitetta

AREA INNOVAZIONE E PROGETTI SPECIALI

MADE IN VICENZA - Azienda Speciale CCIAA Vicenza

Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 994751 Fax +39 0444 994769

Email: pid@madeinvicenza.it; francesca.vitetta@ madeinvicenza.it

Skype: francescavitetta

- STAGISTA RISORSE UMANE AD ARZIGNANO (14/09/2018)

AGENZIAPIU’, cerca una/o STAGISTA per organico interno a supporto della filiale di Arzignano, si tratta di un ruolo di front-office, ricerca e selezione del personale. L’offerta è rivolta a studenti laureandi o neo laureati in ambito umanistico od economico.

Agenziapiù Spa è convenzionata per il riconoscimento di CFU.

Durata contratto: 3-6 mesi.

Info e candidature a: arzignano@agenziapiu.com.

- ADDETTO/A ALLE VENDITE AD ARZIGNANO (14/09/2018)

IPERSOAP, cerca addetto/a alle vendite. Richiesto spirito commerciale, autonomia e capacità d’iniziativa, attitudine al lavoro di squadra, curiosità e voglia di migliorare.

Info e candidature su: www.ipersoap.com (sezione “lavora con noi”).

- BARISTA AD ARZIGNANO (14/09/2018)

MARCONI 2.0 CAFE’, in centro ad Arzignano, cerca barista con esperienza da inserire nel proprio organico.

Info e candidature a:

Piazza Guglielmo Marconi, 13, 36071 Arzignano

Tel. 336 5314289 (Luisa)

Mail luisa.home@yahoo.it

- ADDETTO UFFICIO AD ARZIGNANO (14/09/2018)

FONPELLI SPA, azienda conciaria di Arzignano, cerca candidato per inserimento presso uffici con seguenti mansioni: coordinamento delle attività di manutenzione interne e relative azioni di verifica (controllo carrelli, montacarichi, caldaie ecc), aggiornamento costante delle procedure relative alle certificazioni in essere, supporto all’ufficio amministrativo/contabile. Si richiede capacità di lavorare in team e dinamicità. Gradita laurea in ingegneria gestionale. Tipo di contratto: tempo determinato per sostituzione maternità.

Inviare cv a: selezioneconceriaarzignano@ gmail.com oppure commerciale@fonpelli.it

Scadenza candidature: 15/11/2018

- CAMERIERA/BARISTA AD ARZIGNANO (12/09/2018)

Ristorante di pesce ad Arzignano ricerca cameriera/barista con esperienza per lavoro serale infrasettimanale. La/il candidata/o ideale è di bella presenza, solare, ha doti relazionali, è capace di lavorare in team. Si prega di inviare il proprio curriculum firmato, con foto a info@ristorantemaltraversi.it

- PARRUCHIERA/E AD ARZIGNANO (12/09/2018)

Balestro I Parrucchieri Arzignano - Centro Degradé Joelle seleziona personale per rapporto collaborativo. Si richiede: massima serietà, bella presenza e disponibilità alla formazione.

Si garantisce :assunzione con regolare contratto di lavoro, formazione continua e professionale, possibilità di carriera. Per interessati inviare il proprio CV all'indirizzo mail balestro.arzignano@gmail.com

- ADDETTO ALLE VENDITE ARREDO BAGNO A TRISSINO (04/09/2018)

POLIS CERAMICHE produce piastrelle per pavimenti e rivestimenti. Abbiamo aperto una sala mostra con la vendita diretta al pubblico a Trissino, in via dell'industria, 78. CERCHIAMO URGENTEMENTE PERSONALE

SKILL

donna

full time /part time

inserimento con agenzia interinale e poi assunzione diretta

età fra i 25/45 anni

mansioni: addetto alle vendite sale mostra piastrelle arredo bagno

disponibilità a lavorare al sabato

uso muletto

disponibilità a formazione c/o la sede di Bondeno di Gonzaga (Mn)

Info e candidature a:

Alessandra Moretti

Polis Manifatture Ceramiche S.p.a.

Via Pavesa, 24 - 46023 Bondeno di Gonzaga Mn Italy

Phone +39 0376 593050

Mail alessandra.moretti@polis.it - Web www.polis.i

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ARZIGNANO