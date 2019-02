Trovalavoro: le offerte della settimana

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

SISTEMISTA PROGRAMMATORE - ANALISTA A SCHIO (08/02/2019)

Pasubio Tecnologia ha indetto una selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di personale con il profilo di SISTEMISTA PROGRAMMATORE-ANALISTA – categoria 6^ CCNL settore metalmeccanico.

Per info e candidature consultare il bando completo

STAGE ASSISTENZA TECNICA ELETTRONICA A SCHIO (07/02/2019)

Coges SpA, per la sede di Schio (VI), cerca un/a STAGISTA per il supporto all'ASSISTENZA TECNICA ELETTRONICA, per la durata di 6 mesi. La Persona si occuperà di: Gestione del software CRM; Installazione del portale WEB; Supporto tecnico per dubbi legati al funzionamento del SW e agli aspetti HW. Si offre indennità tirocinante pari a € 750,00, più mensa aziendale gratuita. Per candidarsi inviare il proprio CV tramite email: personale@coges.eu

IMPIEGATO SETTORE PAGHE ARZIGNANO (06/02/2019)

Faiv assume Consulente del Lavoro da inserire nel Settore Lavoro e Gestione Aziendale HR. Il candidato si occuperà di:

- elaborazione delle buste paga

- gestione operativa della modulistica inerente le pratiche amministrative del personale dipendente delle imprese artigiane clienti

- consulenza specialistica (contrattuale e normativa) in materia di lavoro

Ci rivolgiamo a candidati con minima esperienza nell'elaborazione delle paghe e degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Buone capacità relazionali, attitudine al contatto con i clienti e predisposizione al lavoro in team completano il profilo.

La risorsa sarà inserita ad Arzignano, a tempo pieno.

Agli interessati chiediamo di inviare il curriculum a selezione@ confartigianatovicenza.it

OPERATORI FISCALI CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA (23/01/2019)

CAAF Confartigianato Vicenza assume operatori fiscali per la propria sede di Arzignano. Ci rivolgiamo a persone con esperienza, buone capacità organizzative e relazionali. È richiesta disponibilità full time, da marzo a giugno 2019.

Curriculum a: selezione@ confartigianatovicenza.it

ADDETTO MONITORAGGIO E CONTROLLO ANDAMENTALE DEL CREDITO (23/01/2019)

Fidi NORDEST, Società Cooperativa Consortile di garanzia collettiva fidi, seleziona un addetto dedicato al monitoraggio e controllo andamentale del credito. In particolare, la risorsa si occuperà di:

> registrare le anomalie relative alle posizioni aziendali garantite, sulla base delle segnalazioni provenienti dagli Istituti di Credito e altre banche dati (es. CCIAA, Centrale rischi…)

> monitoraggio delle posizioni deteriorate;

> predisposizione di comunicazioni di sollecito nei confronti dei clienti/soci

> supportare il Responsabile nell’attività di verifica del rispetto dei termini di rientro bonario

> collaborare con i colleghi nella gestione delle pratiche deteriorate

> predisposizione delle pratiche di classificazione della clientela e di modifica degli accantonamenti sul rischio di credito.

Il profilo ideale è diplomato in materie economiche e ha maturato almeno due anni di esperienza in istituti bancari o altri enti di intermediazione finanziaria. Completano il profilo la dimestichezza nelle relazioni interpersonali, la propensione al lavoro in team, la riservatezza e la precisione.

La sede di lavoro è a Vicenza.

Curriculum a selezione@ confartigianatovicenza.it

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA AD ARZIGNANO (10/01/2019)

Si ricerca per azienda commerciale impiegata tecnico/amministrativa.

La figura dovrà occuparsi, in autonomia, prevalentemente di:

- Gestione L.81

- Privacy

- Certificazioni (ISO, LWG…)

- Controllo movimentazione di magazzino con software specifico

E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. Inviare CV o richiesta di contatto a: info@unionpelli.com

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI AD ARZIGNANO (04/01/2019)

Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o UFFICIO ACQUISTI con esperienza nelle seguenti mansioni:

- Rapporti con i fornitori per la richiesta offerte, ordini di acquisto e monitoraggio date consegna.

- Gestione della documentazione per la Sicurezza, garantendo la revisione e l’aggiornamento periodico

- Gestione registri rifiuti e relative dichiarazioni

- DDT carico/scarico del C/LAVORO

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze. Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO