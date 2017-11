Van Gogh a Vicenza: a 48 giorni dall’apertura festeggiato il visitatore numero 100mila

A soli 48 giorni dall’avvio della mostra, “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” ha già toccato quota 100mila visitatori. Nel pomeriggio di mercoledì, alla fortunata visitatrice n. 100 mila - Laura Tregnaghi, 19 enne di Creazzo - il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci ha consegnato, quale omaggio, l’intero kit editoriale che accompagna la mostra: catalogo, film documentario, oltre al prezioso libro d’arte “Canto dolente d’amore (l’ultimo giorno di Van Gogh)” e a un mazzo di fiori.

“Raggiungere 100 mila visitatori in soli 48 giorni dall'apertura della mostra è un traguardo fantastico – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci –. Mi fa particolarmente piacere che a strappare il biglietto n. 100 mila sia una nostra conterranea, una ragazza di 19 anni di Creazzo. Se quella di oggi è stata per lei una bella sorpresa, per noi si tratta di un successo straordinario visto il risultato eccezionale che sta ottenendo la mostra in questi giorni”.

Evidente l’emozione della visitatrice, stupita e un po’ frastornata dal festeggiamento. E altrettanto evidente la soddisfazione del Comune di Vicenza che, con Linea d’ombra, ha promosso la grande rassegna curata da Marco Goldin. Quest’ultimo era assente perché impegnato a seguire, tra Olanda e Belgio, le ultime riprese del film dedicato a Vincent van Gogh, alla mostra di Vicenza e alla collezione del Kröller-Müller Museum. Film che, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital per la serie “La grande arte al cinema”, sarà nelle sale di tutto il mondo nel mese di aprile 2018.