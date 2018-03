Mondomotori: il mondo delle moto e dei bolidi in Fiera a Vicenza

È stato inaugurato questa mattina la 10^ edizione di MONDOMOTORI SHOW, il salone dei motori e della bici organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), che si terrà in Fiera di Vicenza fino a domani, domenica 25 marzo. Molti gli appassionati che hanno animato i 5 padiglioni fin dall’apertura delle porte, affascinati dalle tante anteprime e nuove uscite presentate dai concessionari ufficiali dei marchi leader nel settore auto, moto, racing ebike.

La Hall 7, dedicata al settore automobilistico, vede esporre al suo interno i rivenditori autorizzati di tutti i marchi più importanti dell’automobilismo mondiale. Presente inoltre ELECTRIC SPACE, uno spazio di 300 mq a cura di Infomotori.com nel quale è possibile trovare tutte le auto elettriche oggi commercializzate in Italia. All’esterno del padiglione si è tenuto in mattinata un raduno di auto elettriche, che ha visto una grandissima partecipazione di privati proprietari di macchine elettriche, e che ha destato molto interesse tra i curiosi.

È presente nella Hall 1 il mondo delle moto a 360°, dalle resistenti e veloci enduro-cross, alle moto custom personalizzate in base a gusti e necessità, fino alle café-racer ed ai modelli da turismo. Affollati anche gli stand delle aziende leader specializzate in abbigliamento e accessori, che presentano molte novità a prezzi promozionali.

La Hall 2 ospita MONDO BICI, dove è possibile trovare tutti i nuovi modelli del settore, con un occhio di riguardo alle nuovissime biciclette elettriche con motori, batterie e caratteristiche sempre più all’avanguardia, esposte dalle aziende top della categoria come la vicentina Askoll. In esposizione anche diversi modelli della categoria “corsa” quali mountain bike, down hill e city bike.

La Hall 4, completamente dedicata al mondo del racing, dei ricambi e degli accessori, vede esposti prototipi,auto ufficiali da rally, impianti audio, Show car, accessori e ricambi per tutte le categorie. All’interno del padiglione è presente anche lo stand dell’ACI Vicenza, fortemente voluto dal presidente Luigi Battistolli. Molti i campioni dell’automobilismo e del motociclismo presenti. Hanno aperto il programma di incontri questa mattina Franco Picco, pilota di moto italiano, specializzato nella Rally Raid, che vanta 10 partecipazioni alla Paris Dakar e due vittorie al Rally dei Faraoni, Vittorio Caneva, pilota di rally e Miky Biasion, il mitico ex pilota di rally italiano due volte Campione del Mondo.

In programma domani gli appuntamenti con Roberto Coda e Roberto Cremona, piloti di moto, che dalle 11saranno i protagonisti di “Moto: velocità di ieri e di oggi”. A concludere ci penseranno, dalle 15, il giornalistaRoberto Cristiano Baggio, il pluricampione italiano di rally Franco Cunico, il pilota rally disabile Stefano Fusilliinsieme a Eddie Sciessere e Flavio Zanella.

Molti i visitatori che si sono soffermati poi nella Hall 6, dedicato all’usato di qualità, dove trovare una vasta gamma di vetture d’occasione ed offerte “promo fiera”. Ad emozionare i presenti ci hanno pensato poi soprattutto gli imperdibili live show. Anche domani saranno molte le grandi performance su due e quattro ruote. Il drift live show si svolgerà nell’area esterna appositamente adibita della Hall 6. Si esibiranno piloti esperti della disciplina, che da anni partecipano alle più importanti manifestazioni e gare a livello nazionale.

Si continua con lo show di freestyle motocross. All’esterno della Hall 4 si potranno ammirare i riders Daboot esibirsi dalle rampe in salti di 21 metri, durante i quali eseguiranno moltissime figure e acrobazie. Ci sarà poi anche domani Didi Bizzarro, che si esibirà con le sue fiammanti Ducati Monster e BMW in evoluzioni su due e quattro ruote. E ancora il team Quadriftrace con i suoi quad, molto dinamici e con allestimenti ribassati come nel quadmotard. Infine il Team Oltregara parteciperà con i suoi piloti di off road.