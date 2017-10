Vicenza, Lovato gas: i lavoratori bloccano le strade

Erano 70 i lavoratori le lavoratrici della Lovato Gas che martedì hanno manifestato davanti alla sede di Confindustria in piazza Castello, che si sono resi protagonisti di una contestazione ferma ma pacifica nei confronti dell'amministratore delegato dell'azienda (di Landi Renzo Group) e che hanno bloccato il traffico lungo viale San Felice e Fortunato fino alla rotatoria del Coccodrillo rosso, per proseguire poi in viale Milano, blocco della rotatoria della stazione e ritorno in viale Roma per piazza Castello.

Martedì mattina una delegazione sindacale composta dalle RSU e guidata dal sindacalista della FIOM Morgan Prebianca ha incontrato l'AD dell'azienda per trattare ed evitare i 110 licenziamenti. L'incontro si è chiuso con un muro contro muro e un nulla di fatto. Intanto si sono mossi il sindaco di Vicenza e l'assessore al lavoro della Regione del veneto che si sono detti molto preoccupati. Elena Donazzan la settimana scorsa sì è schierata contro la delocalizzazione per far rimanere l'azienda a Vicenza nel nostro territorio!

La manifestazione è iniziata alle 10 e si è conclusa alle 11,30. Da segnalare che le forze dell'ordine presenti per garantire l'ordine pubblico in piazza Castello hanno scortato l'amministratore delegato della Lovato Gas alla sua auto lungo tutto il corso (da palazzo Bonin Longare a palazzo Chiericati) mentre veniva contestato dai lavoratori che l'hanno affiancato in modo pacifico.