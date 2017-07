Vicenza, opportunità per le professioni: otto nuovi corsi CPV

organizzati dalla Fondazione Centro Produttività Veneto e riconosciuti dalla Regione Veneto. Si tratta di un’opportunità per tutti coloro che vogliono intraprendere una nuova professione o riqualificare il proprio profilo professionale e ampliare le possibilità lavorative.

Nel dettaglio, saranno 105 le ore di formazione iniziale per diventare amministratore di condominio e 16 quelle dedicate all’aggiornamento professionale. Seguirà il corso di formazione di 120 ore obbligatorio per tutti coloro che desiderano aprire un bar, ristorante o altra attività che preveda la manipolazione di alimenti e bevande (ex corso REC). Ancora, non mancherà il corso abilitante all’attività di agente e rappresentante di commercio, della durata di 81 ore (gestione previdenziale ENASARCO).

150 ore di formazione saranno rivolte a chi vorrà conseguire l’idoneità per diventare autotrasportatore di merci conto terzi con mezzi di massa complessiva superiori ai 3,5 t; più breve (74 ore) l'analogo corso di preparazione per autisti di mezzi dai 1,5 fino ai 3,5 t. Per regolarizzare la propria posizione o per i futuri agenti d’affari in mediazione immobiliare, è previsto invece un corso di formazione di 102 ore, necessario per la presentazione della domanda di esame alla Camera di Commercio di residenza per l’apposita iscrizione.

In programma infine un corso per il personale addetto ai servizi di controllo (ex “buttafuori”) di 90 ore, obbligatorio secondo la normativa vigente che prevede l’iscrizione nell'elenco istituito presso ciascuna prefettura. I corsi avranno inizio nel mese di settembre.