Vicenza, Ponte Furo e Mura Pallamaio riaperti in anticipo

Venerdì 4 agosto alle 12, in anticipo rispetto ai tempi previsti, riapre Ponte Furo. Infatti i lavori in corso sulla pavimentazione stradale di contra' Ponte Furo, iniziati il 31 luglio, si sono conclusi il 3 agosto anziché alla metà di agosto come inizialmente programmato.

Riapre anche contra' Mure Pallamaio, rimasta chiusa da contra' della Racchetta a viale Eretenio, dove sono stati eseguiti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi. Pertanto i bus del servizio pubblico locale (linee 1-2-4-5-7-10 e 18) riprenderanno il consueto percorso con conseguente ripristino delle fermate in piazza Castello.