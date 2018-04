Vicenza, lavori stradali in viale del Sole, dal 12 aprile disagi al traffico

A partire da giovedì 12 aprile, l'assessorato alla cura urbana darà il via ad un intervento di rifacimento delle caditoie su viale del Sole, nel tratto compreso tra la rotatoria dell'Albera e via Brigata Granatieri di Sardegna.

L'intervento è reso necessario a causa di avvallamenti, sfondamenti e rotture di allacci intervenuti negli anni. I lavori si protrarranno per una settimana, salvo imprevisti e condizioni meteorologiche avverse.

L'intervento offrirà un migliore risultato nello smaltimento delle acque, permettendo di risolvere i problemi legati al sopraggiungere di piogge anche intense. Inoltre verrà reso omogeneo il piano stradale, riducendo l'impatto acustico dato dal passaggio dei veicoli.

Per consentire l'esecuzione dei lavori verrà ristretta la carreggiata e potranno verificarsi rallentamenti alla circolazione.

Successivamente si provvederà al rifacimento di 28 caditoie in corrispondenza della rotatoria di Ponte Alto. Infine interventi analoghi verranno condotti su varie zone della città ed in particolare nel quartiere di Maddalene in Via Cereda.

I lavori rientrano nell'ambito di un piano di interventi per un importo complessivo di 120 mila euro.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.