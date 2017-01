Vicenza, lavori in viale Diaz: chiusura notturna della carreggiata

Dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì, viale Diaz, a Vicenza, nel tratto compreso tra viale Ferrarin e la rotatoria dell'Albera, solo in direzione di quest'ultima, verrà chiuso al traffico per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di sostituzione di un pannello di segnaletica danneggiato.

Il Comune informa che l'intervento verrà eseguito a cura di Aim Amcps. La chiusura e le deviazioni saranno segnalate con adeguati cartelli.