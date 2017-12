Vicenza, Kos Care acquisisce Villa Margherita

E’ stata perfezionata oggi l’acquisizione da parte del Gruppo KOS, attraverso la controllata KOS Care, del 100% del capitale della società Casa di Cura Privata Villa Margherita s.r.l., ceduta dalla famiglia Nordera.

Villa Margherita gestisce due strutture in Veneto (Arcugnano, Vicenza) e Campania (Benevento), per un totale di 282 posti letto, svolgendo attività riabilitativa ospedaliera ed extra-ospedaliera complementare alle reti sanitarie pubbliche regionali. Con questa acquisizione, che segna l’esordio di KOS in Campania, salgono a 81 le strutture gestite dal gruppo in Italia per un totale di oltre 7.750 posti letto.

Villa Margherita vanta una lunga tradizione nel settore sanitario ed è riconosciuta per le competenze nell'ambito della medicina riabilitativa (neurologica, ortopedica, psiconutrizionale e cardio-pneumologica), delle neuroscienze (neurologiche e psichiatriche) e della ricerca clinica e medica. La permanenza della famiglia Nordera nell’organizzazione delle due residenze assicura un elemento di continuità nella gestione.

Con questa operazione,