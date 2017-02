Vicenza, Hit show vietata ai minori se non accompagnati: "E' stato un refuso"

"Italian Exhibition Group Spa precisa che l’ingresso alla Manifestazione HIT SHOW, in programma nel quartiere fieristico di Vicenza dall’11 al 13 febbraio 2017, è consentita ai minori di 18 anni solo se accompagnati da persone di maggiore età. Nel regolamento diffuso nei giorni scorsi agli operatori era contenuto un refuso, di cui Italian Exhibition Group si scusa.HIT SHOW è un evento in cui la vetrina di una delle eccellenze del Made in Italy, ovvero la produzione manifatturiera collegata alle attività venatorie e del tiro sportivo, è trattata nella massima sicurezza e in modo responsabile nell’interesse comune".



Con questo comunicato IEG, il nuovo ente nato dalla fusione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza mette uno stop alla polemica sollevata dal consigliere regionale Sergio Berlato a proposito del divieto di ingresso alla popolare kermesse sulla caccia, ai minori di 14 anni anche se accompagnati. Si è trattato di un refuso, quindi, non di un'inasprimento del regolamento. L’Associazione per la difesa e la promozione della cultura rurale ha subito reagito con un post "Non resta che portare i bambini in fiera!"