Roi, la ferita è ancora aperta

Il futuro della Fondazione Roi agita ancora Vicenza. Lo stop de facto ad ogni tentativo di azione legale nei confronti dell’ex presidente Gianni Zonin, già dominus della BpVi, è deflagrato in città sulle scorta delle dichiarazioni rese ieri al Corriere Veneto da Giovanna Rossi Di Schio, uno dei componenti dell’odierno cda, il quale si avvia alla fine del suo mandato.

Quelle dichiarazioni però non sono cadute del nulla. Sull’argomento infatti è intervenuto il nuovo sindaco berico Francesco Rucco che con una nota chiede chiarezza rispetto al passato. Mentre l’ex assessore alle partecipate Gianni Giglioli punta l’indice contro Rossi Di Schio chiedendo lumi sul comportamento del board della fondazione.

IL PROLOGO

Uno dei semi della discordia attecchisce alla fine del 2016 quando il sociologo berico Ilvo Diamanti, anche «su pressione dell’ex sindaco berico del Pd Achille Variati», diventa il nuovo presidente della Roi.

La fondazione è scossa dallo scandalo dacché viene accusata da più parti di avere usato il patrimonio del suo lascito per avere acquistato azioni dell’istituto di via Framarin che di lì in seguito si sarebbero rivelate carta straccia: l’operazione ammontò negli anni a una trentina di milioni di euro . Quando quei conti vengono allo scoperto nel mirino finisce Zonin che in quel momento è presidente della banca e presidente della fondazione. Le critiche feroci nei confronti di quella operazione si sprecano. Zonin messo sotto pressione e in grande difficoltà scatena i legali della fondazione e cita in giudizio per diffamazione per centinaia di milioni di euro diverse persone: tra le quali i giornalisti Alessio Mannino, direttore di Vvox.it e Giovanni Coviello, direttore di Vicenzapiu.com, nonché Barbara Ceschi a Santa Croce. Quest’ultima è la nipote del defunto marchese Roi ed aveva pubblicamente argomentato contro l’operato di Zonin.

Quell’inverno del 2016 la tensione è alle stelle. L’opinione pubblica in tutto il Paese è inferocita per i crac bancari per i quali il Veneto con BpVi e Veneto Banca è in primissima linea. La allora giunta comunale di Vicenza, in quota centrosinistra, saluta Diamanti (in foto) come l’uomo del cambiamento. Sono in molti, in primis sul piano etico, a confidare in lui anche in ragione del fatto che oltre ad essere un noto docente universitario è pure un apprezzato editorialista: e la categoria dei giornalisti si sa, sul piano deontologico, almeno in teoria, fa della chiarezza, della trasparenza e della verità il proprio credo assoluto.

I MESI PASSANO

I mesi passano però. E della glasnost annunciata in pompa magna urbi et orbi si perde ogni traccia. Rimangono occultati i verbali delle sedute dei cda. I bilanci forniti all’opinione pubblica non contengono alcuna pezza d’appoggio e contengono parti di difficile lettura rispetto alle quali il consiglio di amministrazione si trincera dietro una non bene identificata necessità di riserbo. Sparisce dai radar ogni possibilità di accendere un vero faro sull’utilizzo del patrimonio della fondazione, lo stesso succede per la rendicontazione in merito a fatture e pagamenti.

Viene annunciata la richiesta di un maxi parere legale con l’obiettivo di valutare azioni legali contro Gianni Zonin e chiunque dei vecchi membri del cda avesse in qualche modo danneggiato la fondazione con comportamenti sciagurati. Sembra che il processo sia dietro l’angolo, ma l’azione legale diventa sempre più simile alla tela di Penelope. Anche il proposito, innocente ed innocuo, di realizzare un sito web svanisce. L’unico strappo veramente visibile è quello di azzerare i contenziosi legali per diffamazione con la sola eccezione di quello, tuttora in essere , col direttore di Vvox.it.

GIÙ LA MASCHERA