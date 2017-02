Vicenza, FlixBus: "Aumento del 200% dei passeggeri"

Il nuovo operatore europeo della mobilità in autobus intercity FlixBus, con destinazioni anche in tutta Europa, ha concluso il primo anno di attività a Vicenza: con un graduale incremento dei collegamenti in partenza da Viale Ippodromo, la start-up della mobilità in autobus ha registrato, soltanto nell’ultimo semestre, un aumento pari al 200% dei passeggeri che hanno viaggiato da e per la Città del Palladio.

Vicenza - è spiegato in una nota di FlixBus - è attualmente collegata con nove destinazioni italiane, sia a breve che a medio e lungo raggio: dalla città si può viaggiare, ad esempio, verso i principali centri del Friuli Venezia Giulia, raggiungendo senza cambi Trieste e Udine, ma anche verso l’Emilia Romagna: Ferrara dista infatti due ore, mentre a Bologna si arriva in meno di tre ore. A portata di autobus sono inoltre alcuni dei principali centri del nord ovest: Milano, Bergamo e Torino sono collegate alla città tutti i giorni, come anche l’aeroporto di Orio al Serio (a due ore e 15 minuti): FlixBus si offre così come la soluzione ideale anche per chi deve imbarcarsi dallo scalo bergamasco e vuole lasciare l’auto a casa. Completa la lista delle destinazioni Roma, che, insieme a Milano, domina la classifica delle mete predilette dai Vicentini che viaggiano con FlixBus.

I collegamenti in partenza da Vicenza sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app gratuita e nelle agenzie di viaggio affiliate, oltre che dall’autista, a prezzo pieno e secondo disponibilità. A bordo, oltre alla toilette, Wi-Fi gratuito e prese elettriche, per permettere ai passeggeri di restare connessi in viaggio.

FlixBus non si limita a offrire un servizio flessibile e confortevole, ma promuove anche un nuovo tipo di mobilità sostenibile, sul piano sia ambientale che economico. Da un lato, la società dà ai suoi passeggeri la possibilità di viaggiare 100% green attraverso il pagamento volontario, all’atto della prenotazione, di un piccolo sovrapprezzo sul costo del biglietto, che permetterà di compensare le emissioni di CO 2 emesse in viaggio.

Dall’altro, FlixBus opera secondo un modello di business unico basato sulla collaborazione con le PMI del territorio: secondo tale modello, le aziende locali svolgono il servizio operativo mettendo a disposizione mezzi, autisti e il personale adibito alla manutenzione dei nuovi autobus, mentre FlixBus coordina la pianificazione della rete e le attività di marketing, comunicazione e pricing.