Vicenza, finanziaria 2017: tutte le novità

Finanziaria 2017: tutte nel novità nel dettaglio da parte di Confcommercio. In una serie di appuntamenti gli esperti associativi affronteranno i temi dell’Iri nella tassazione per le imprese, il nuovo regime di tassazione “per cassa”, le novità sugli studi di settore, la questione della rottamazione delle cartelle Equitalia, le semplificazioni fiscali, l’avvio della legge agevolata “Sabatini”.

Particolare attenzione sarà data al “super ammortamento” per gli investimenti aziendali in tecnologie “4.0”. Il prossimo incontro è domani 14 febbraio a Vicenza (Centro Congressi di via Fermi, ore 12).